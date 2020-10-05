«التموين» تعلن صرف 25% من مقررات أكتوبر لأصحاب البطاقات

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وصرف ما يقرب من 25% من مقررات شهر أكتوبر الجاري حتى الآن بجانب استمرار طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من حيث أشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة "تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر الجاري للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد قررت صرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريًا بشكل شهري على البطاقات التموينية التى تتضمن 3 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات ايضا الاخرىوأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا «كوفيد19»، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافى بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.