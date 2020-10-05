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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إبراهيم الكبير أحدث شخصيات «قاموس أعلام الفكر الديني المسيحي»

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:01 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "قاموس أعلام الفكر الديني المسيحي".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن "إبراهيم الكبير".

ويُعرف أيضًا بإبراهيم الكشكريّ الأول للتمييز بينه وبين إبراهيمين آخرين، وُلد حوالي سنة 503، ودرس في مدرسة نصيبين، وزار في مطلع حياته نساك مصر وجبل سيناء، ثم عاد بعدها إلي بلاد ما بين النهرين حيث بقي علي جبل بالقرب من نصيبين، وبعد فترة من الزمن أسس ديرًا وفقًا للتقليد الرهباني النسطوري، عُرف بالدير الكبير أو دير إيزلا، وقد وصلتنا قوانينه الرهبانية التي سنها سنة 570، والتي ما لبث أن بدلها خليفته في رئاسة الدير داديشوع، وتُنسب إليه تسبحة تقال أثناء الصوم مطلعها (المجد لك اللهم)، وتوفي إبراهيم سنة 588، والدير الذي أسسه لا يزال موجودًا إلى الآن علي بعد 4 ساعات غربي نصيبين.

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