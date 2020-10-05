محافظ المنوفية يكرم عامل نظافة لإخلاصه وتفانيه فى العمل

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، محمود مرسى الدكر، والذى يعمل بقطاع النظافة بنظام اليومية بالوحدة المحلية بقرية طه شبرا بقويسنا.ومنح محافظ المنوفية مكافأة مالية، فضلًا عن تقديم حلوى المولد النبوى الشريف تقديرًا لتفانيه وإخلاصه في العمل والالتزام بأداء واجبه الوظيفي على أكمل وجه.يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بعمال قطاع النظافة وتشجيعهم على العمل وتحمل المسئولية تجاه وطنهم، وأكد محافظ المنوفية أن تكريم عمال النظافة يأتي إيمانًا لما يقومون به من دور هام في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم بما يضمن حياة كريمة وآمنة.وأعرب العامل محمود الدكر عن سعادته بهذا التكريم، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على ما لمسه من اهتمام بعمال قطاع النظافة وحرصه على تحسين قطاع تحسين البيئة.جدير بالذكر أن المواطن محمود مرسى الدكر يقيم بقرية طه شبرا بقويسنا ومتزوج ولديه ثلاثة من الأبناء.