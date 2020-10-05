كورونا يصيب وزير العلوم البولندي الجديد

ثبتت إصابة وزير التعليم البولندي المرتقب شميسلاف شارنيك بفيروس كورونا اليوم الإثنين، قبل ساعات من موعد مراسم أداء اليمين للوزراء الجدد.وكتب المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر على تويتر أنه بسبب نتيجة الفحوص الإيجابية لشارنيك، طلب رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي من الرئيس أندريه دودا تأجيل مراسم أداء اليمين، التي كان من المقرر عقدها في الساعة الثالثة مساء اليوم (1300 بتوقيت جرينتش) في القصر الرئاسي.وكان مورافيسكي قد رشح شارنيك لمنصب وزير التعليم والعلوم يوم الأربعاء وخلال الإعلان، ارتدى جميع أعضاء الحكومة البولندية الحاليين والمرتقبين الكمامات.