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مصر

«تكنولوجيا المعلومات» بجامعة مصر تمنح الطلاب الشهادات التخصصية فى علم البرمجيات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:04 م
الدكتور محمد العزازي
الدكتور محمد العزازي
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فى إطار سعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لإتاحة التعليم المتطور والمتميز بمختلف الكليات التي تحتوي عليها، وتطلعها لإنجاز الاتفاقيات الدولية التي تقوي من الشهادة الممنوحة للطلاب الملتحقين بها، تعمل الجامعة على افتتاح أقسام جديدة بكلياتها ومن بينها قسم الذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات، والذي ينطلق التدريس فيه من العام الدراسي 2020-2021، برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن رؤية كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكمن في كونها رائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي على المستوى القومي والإقليمي وتواكب تطورات التكنولوجيا العالمية وتساهم في خدمة المجتمع بصورة مؤثرة، كما أنها تقوم على إعداد كفاءات متميزة في تكنولوجيا المعلومات لتلبي احتياجات مجتمع الصناعة والتجارة والخدمات وإدخال التقنيات الحديثة بالمنظومة التعليمية التي تمكن من تخريج أجيال حرفيتها الإبداع والابتكار وقادرة على المنافسة وريادة الأعمال مع مراعاة أخلاقيات المهنة، موضحاً أن تلك المجهودات تتم بدعم ورعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، بهدف دفع عجلة العملية التعليمية والبحث العلمي القادر على التنمية وتحويل الفكر إلى واقع ملموس من النظم والمعدات والسلع والخدمات وإلى نماذج بشرية يمكن الاعتماد عليها في استغلال الإمكانات المتاحة لرسم موقع أفضل لمصر الغالية على الخريطة الجديدة لعصر المعلومات.

وصرح الدكتور هاني حرب، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، بأن الكلية تسعى بشتى الطرق لتوطيد تكنولوجيا الوسائط المتعددة ووسائل النقل السريعة للمعلومات والصور المرئية، مع التدريس من خلال المعامل الافتراضية، لخلق مناخ تعليمي يسعى لاستثمار التعليم الحديث، مضيفا أن الكلية تخلق مناخ تعليمي جديد يرتبط بالمكتبات الرقمية والتجارة الالكترونية وتكنولوجيا نظم الخبرة والمعرفة والذكاء الاصطناعي، ونماذج المحاكاة المتقدمة ومجموعات العمل عبر شبكات الحاسب الإلكترونية ونظم المعلومات الجغرافية والأعمال الذكية.

وأكد حرب، أن من أهداف كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، العمل على إعداد خريجين من حملة الشهادات المعترف بها دوليا والتي تعادل شهادات منحت في البلدان الرائدة التي تحتضن كل المعايير المهنية والتقنيات الجديدة والمفاهيم في سياق عالمي، وتقدم نوعية متميزة من التعليم للطلاب لضمان الرضا التام أثناء الدراسة وبعد التخرج سواء مع التوظيف وريادة الأعمال، كما تعمل الكلية على تنمية الشراكة مع المراكو البحثية والمنظمات المحلية والقطاعات التجارية والصناعية والإقليمية والدولية من خلال مشاريع البحوث والتدريب بوصفهم شركاء تطوير المعارف والممارسات التطبيقية.

وأشار الدكتور هاني حرب، إلى أنه تم تأسيس عدد من الكيانات وتم إبرام اتفاقيات لتحقيق استراتيجية الكلية، والتي من بينها إنشاء مركز الحاسب والمعلومات لتدريب الطلاب على الجديد في تكنولوجيا المعلومات، وعمل بروتوكولات تعاون مع كبرى المؤسسات المنتجة لتكنولوجيا البرمجيات تعمل على تدريب الطلاب ومنحهم الشهادات التخصصية، والاشتراك بمشاريع الطلاب في مسابقات بين الجامعات الحكومية والخاصة وتحصل الكلية من خلالها على مراكز متقدمة، وهي المشاريع التي تدعمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأضاف أن كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعمل على دعم طلابها للاشتراك بأوراق عمل مشروعات في المؤتمرات المحلية والدولية، لإكتساب المهارات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة داخل الكلية وفي المؤسسات العاملة في هذا المجال.

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