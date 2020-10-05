أوكرانيا: لدينا خطة لتسوية الوضع في دونباس سلميًا

أكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، اليوم الاثنين، أن بلاده لديها خطة لتسوية الوضع في إقليم دونباس المضطرب بطريقة سلمية، تشتمل مرحلتها الأخيرة على إجراء الانتخابات المحلية.وقال يرماك- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن الخطة بالفعل على طاولة المناقشات، وإن كييف تنتظر إجابات من نظرائها، موضحا أن المرحلة الأخيرة من الخطة تشمل إجراء انتخابات محلية في المناطق التي تم تحريرها بموجب القانون الأوكراني.وأضاف المسئول الأوكراني أنه يتعين على بلاده إعادة أراضيها، واستعادة السيطرة كاملة على حدودها، ثم إجراء انتخابات ديمقراطية بعد ذلك في تلك المنطقة منزوعة السلاح.