الخميس.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

تقرر تعطيل العمل بالبورصة المصرية يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020.يأتي ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون الخميس المقبل إجازة رسمية، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر 2020، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وقرار البنك المركزي بتعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر خلال نفس الفترة.