ضبط عاملين بـ71 قرص «ترامادول» و3 أكياس «شابو» بسوهاج

تمكن ضباط مديرية أمن محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، من ضبط عاملين لاتجارهما في المواد المخدرة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدراة المباحث الجنائية بسوهاج، يُفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة جرجا بالواقعة.فتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمركز من ضبط "أحمد"، 29 عامًا، عامل، و"ناصر"، 47 عامًا، عامل، وبحوزتهما 71 قرص ترامادول مخدر، و3 أكياس شابو، تزن حوالي 5 جرامات، ومبلغ مالي 935 جنيهًا، و2 هاتف محمول.وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة من أجل الاتصال بعملائهما من المتعاطين للمواد المخدرة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.