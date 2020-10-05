القباج: انتهاء قانون الضمان وعرضه على البرلمان الدورة المقبلة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم الانتهاء من قانون الضمان الاجتماعي، ومراجعة المسودة الخاصة به، على أن يتم عرضه في الدورة البرلمانية المقبلة، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على دعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال خلال المؤتمر الصحفي على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى وإحدى الأكاديميات لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى ومحمد عشماوى نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى.

وأوضحت أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاونًا كبيرًا مع القطاع الخاص، كما أن بعض المستفيدين من الدعم النقدى المشروط سيعرض عليهم بعض فرص العمل الملائمة لهم بالتعاون، وفى حالة رفضه للعمل سيعرض عليه مرة أخرى فرصة عمل تتلاءم معه وفى حالة رفضها للمرة الثانية سيتم خروجه من الدعم النقدى.