ضبط 1.5 طن لحوم ودواجن مجمدة فاسدة فى الإسكندرية

نجح ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من إحباط ترويج كمية كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة قبل طرحها بالأسواق وغش المستهلكين.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام صاحب إحدى الثلاجات بتجميع كميات كبيرة من المجمدات "لحوم ودواجن" فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك بغرض طرحها بالأسواق وغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.تبين من التحريات صحة المعلومات فتم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وبمداهمة الثلاجة ضبط داخلها 1.37 طن لحوم- دواجن مجمدة– مقطعات كبدة، وبفحصها ظاهريًا تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكيل خطر على الصحة العامة.ألقى القبض على المدير المسئول عن الثلاجة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.