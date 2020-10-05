خصومات 50% على إصدارات «القومى للترجمة»

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور كرمة سامي، تخفيضات تصل إلى 50% على إصداراته بمناسبة احتفالات المركز باليومي العالمي للترجمة الذي تم تأجيل الاحتفال به منذ يوم 30 سبتمبر بسبب تعليق الأنشطة حدادًا على رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.ومن المقرر أن تنطلق الاحتفالات مساء اليوم، بمجموعة من حفلات التوقيع يشارك بها كل من الدكتور عبدالعزيز حمدي مترجم كتاب "الصين في عشر كلمات"، وحفل توقيع"النيل في عصر ما قبل الاستعمار" بحضور المترجم الدكتور نادر نور الدين، وحفل توقيع كتاب "المادة والعقل" بحضور الدكتور صلاح إسماعيل.ويعمل المركز القومي للترجمة على تطوير أنشطته، وفعالياته إلى جانب إصداراته التي يكلف المترجمين بترجمتها، لإصدارها عن المركز، وإثراء الساحة الثقافية بها.