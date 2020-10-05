القوات التركية تغلق طريق «اللاذقية- حلب» الدولي

عمدت القوات التركية، والفصائل المسلحة الموالية لها، إلى إغلاق طريق أوتوستراد اللاذقية- حلب الدولي، بالقرب من بلدة محمبل بريف إدلب الغربي، بالتزامن مع استنفار كبير لقواتها في المنطقة هناك، وسط ترقب لدورية قد تخرج بها القوات التركية بمفردها على «أوتوستراد M4».وكانت القوات التركية قد مشطت طريق "أوتوستراد اللاذقية- حلب" الدولي الأسبوع الماضى، انطلاقا من قرية النيرب شرقي إدلب، حيث رافقتها فرق هندسة لإزالة الألغام وتفكيكها، وسيرت دورية بشكل فردي على طريق "M4"، انطلاقا من النيرب وصولا إلى عين حور بريف اللاذقية الشمالي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.وكان المرصد السوري قد رصد، في 23 سبتمبر الماضي، انتشارا للقوات التركية والفصائل الموالية لها على كامل الطريق الدولي "M4" من جهة محافظة إدلب، ومن ثم بدأت القوات التركية بعملية تمشيط على كامل الطريق بحثًا عن ألغام وعبوات ناسفة.