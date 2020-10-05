التضامن: الرئيس سيفتتح 31 عيادة لـ«2 كفاية» قريبًا

قالت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، إن الوزارة تنفذ مبادرة قومية بالتعاون مع عدة وزارات لتنفيذ حملات توعية بمبادرة "2 كفاية" بالتنسيق مع 8 آلاف مكلفة خدمة عامة، ونسعى لتوفير فرص عمل للمرأة وتمكينها.وأضافت "القباج"، إنه من المقرر أن يفتتح رئيس الجمهورية قريبًا 31 عيادة جديدة عبر الفيديو كونفرانس في إطار المشروع لتنضم إلى الـ33 عيادة القائمة بالفعل وذلك بالتعاون مع 108 جمعيات أهلية.وأشارت إلى أنه يتم التعاون مع 108 جمعيات أهلية ضمن مشروع "2 كفاية".جاء ذلك خلال خلال المؤتمر الصحفى على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى وإحدى الأكاديميات لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى ومحمد عشماوى نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى.