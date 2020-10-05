التضامن: سنطبق الخطة السابقة فى حالة حدوث موجة ثانية من كورونا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستعيد تطبيق خطتها السابقة فى حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا ومنها التوسع في العمل من المنزل والتباعد الاجتماعي والتعقيم في دور الرعاية، وقد تتم اعادة إغلاق الحضانات، مؤكدة أن الوزارة أصبحت أكثر خبرة في التعامل مع الجائحة.وأكدت أن الوزارة تجري التواصل مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال لفتح مجالات تدريب وتأهيل في قطاعات فنية متنوعة بمعايير جودة محددة وفرص عمل مستمرة للقادرين على العمل.جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين الوزارة ومؤسسة تعليمية لدعم طلاب التعليم الفني، في إطار جهود الوزارة للاستثمار في العنصر البشري؛ والإيمان بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني وسعي بنك ناصر الاجتماعي لمد مظلة التعاون مع باقي المؤسسات والأكاديميات العاملة في مجال التعليم الفني ليستفيد من هذه المبادرة أكبر عدد من الشباب المصري والسعي إلى الوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع.