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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: الجيش سيظل درع وسيف أمن مصر واستقرارها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:54 م
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وللقوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي استعادت فيها قواتنا المسلحة الباسلة الأرض والعزة والكرامة لمصر والأمة العربية كلها.

وقال إسماعيل، في بيان، إن جيش مصر كان ولا يزال وسيظل هو الدرع والسيف والحصن والسند القوي في تأمين كل حدود الوطن من أية أخطار أو تهديدات والحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة تنظيمات إرهابية تستهدف القتل والتدمير، مؤكدًا أن تلك الذكرى الغالية المحفورة في قلوب وأذهان المصريين أصبحت هي المثال المهم أمام جموع المصريين يستلهمون منه روح النصر والإرادة والعزيمة القوية للمضى قدمًا للانتصار في معركة البناء والتنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد النائب محمد إسماعيل، أهمية دور الإعلام الوطني تجاه جميع القضايا الوطنية ومختلف مؤسسات الدولة المصرية ومساندة جهودها من أجل رفعة وطننا الغالي والتصدي بمهنية وحرفية ومصداقية للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من استقرار الوطن.

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