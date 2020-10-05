«المهن الطبية» يخاطب «الإسكان» لتخصيص أرض مبنى إداري ومجمع سكني بالعاصمة الإدارية

خاطب الدكتور حسين خيري، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مقر إداري لاتحاد نقابات المهن الطبية وقاعة مؤتمرات، وناد اجتماعي ومستشفى، بالإضافة إلى بحث تخصيص قطعة أرض بمساحة 30 فدانا بالقاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مجمع سكني لأعضاء الاتحاد.وأوضح خيري، في خطابه، أن رغبة الاتحاد في إنشاء مقر إداري له بالعاصمة الإدارية، تأتي انطلاقا من هدفه في خدمة أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية ونقاباته الأربعة "الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين"، الذي بلغ عددهم حوالي 700 ألف عضو وأسرهم، وتماشيا مع سياسة الدولة في نقل جميع الخدمات إلى العاصمة الإدارية.وطالب رئيس اتحاد المهن الطبية، وزير الإسكان، بدراسة مطلب الاتحاد من كافة النواحي، وإخطار الاتحاد بمكان القطعة والشروط المالية والإجراءات اللازمة والمستندات المطلوبة، في حال الموافقة على الطلب، في ضوء أن اتحاد نقابات المهن الطبية كيان خدمي نقابي لا يهدف إلى أي نوع من الأرباح.