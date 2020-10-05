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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف: توزيع 12 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 5 محافظات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:34 م
جريدة الدستور
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تقوم وزارة الأوقاف، غدا الثلاثاء، بتوزيع 12 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى الآن 939 طنا من اللحوم.

وقال الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس غرفة عمليات المتابعة بالوزارة، في تصريحات، اليوم الإثنين، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع عملية توزيع لحوم مشروع صكوك الأضاحي تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث قامت بمتابعة توزيع 939 ألف كيلو لحوم صكوك أضاحي على كل محافظات الجمهورية تفعيلًا للدور المجتمعي لوزارة الأوقاف.

وأضاف إن قطاع المديريات الإقليمية بما سيتم توزيعه، غدا الثلاثاء، "12 طن لحوم" يواصل جهوده في تنفيذ خطة الوزارة في توزيع لحوم صكوك الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (القليوبية- المنوفية- البحيرة- الشرقية- مطروح)، بواقع (3) أطنان لكل محافظة من محافظتي (الشرقية- مطروح)، واثنين طن لكل من محافظات (القليوبية- المنوفية- البحيرة)، وذلك للأسبوع التاسع على التوالي، والذي بدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي 2 أكتوبر الجاري وينتهي الخميس المقبل.

وقال إن غرفة العمليات سوف تستمر في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

يذكرأن الغرفة تعمل على تحقيق عدة أمور، أهمها أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية في عملية التوزيع.

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