المؤبد لشاب يتاجر فى المخدرات بالإسماعيلية

قررت محكمة الإسماعيلية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، بالسجن المؤبد على شاب لاتجاره في المواد المخدرة.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز الإسماعيلية يفيد باتجار "ع.م.ا" 20 سنة، ومقيم في عين غصين بدائرة مركز الإسماعيلية بتهمة الاتجار في المخدرات.وعلى الفور شكل ضباط المباحث بقيادة المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، وتم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ على المتهم، والمضبوطات وحرر محضر رقم 2142 لسنة 2020 جنايات مركز الإسماعيلية، وأصدرت المحكمة قرارها بالسجن المؤبد.