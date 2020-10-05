ترشيح شيرى عادل لبطولة «باب السما»

رشح المخرج محمود كامل الفنانة شيرى عادل لبطولة الفيلم السينمائى الجديد "باب السما "والمقرر البدء فى تحضيراته قريبا.وأبدت شيرى عادل موافقة مبدئية على العمل الذى تنتظر انتهاء المؤلف أحمد الملوانى من تأليفه."باب السما" تأليف أحمد الملواني وسيشارك شيري عادل البطولة عدة نجوم منهم شريف سلامة، هاني عادل، محمد عادل غير أنه لم تتم أي تعاقدات رسمية على الفيلم حتى الآن.وكان محمود كامل وشيرى عادل قد عرض لهما مؤخرًا حكاية "أمر شخصي" بطولة شيري عادل ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.يشار إلى أن حكاية "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، ونهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل.