سلطان عُمان يهنئ السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

بعث سلطان عُمان هيثم بن طارق، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.وأعرب السلطان هيثم بن طارق- خلال البرقية، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية اليوم الإثنين- عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته للرئيس السيسي بوافر الصحة والسعادة وللشعب المصري بالمزيد من الرخاء والازدهار.