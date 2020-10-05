مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب: وعي الشعب هو درع الحفاظ على الدولة المصرية

تقدمت أميرة العادلي، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" قطاع القاهرة ووجنوب ووسط الدلتا في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، بأصدق التهاني لجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، الذي حققه رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد.وأضافت العادلي، في بيان، أن ذلك اليوم سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها البواسل، وستظل "6 أكتوبر" نقطة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية الحديث.وأكدت العادلي أن وعي الشعب المصري هو الدرع الحقيقي للحفاظ على الدولة المصرية وحمايتها وحماية سيادتها، وأن التاريخ يسطر بطولات المصريين عبر العصور، هذا الشعب الذي يعشق تراب مصر ولا يتوانى أن يضحي بحياته في سبيل الحفاظ على كرامة وعزة الوطن وأمنه واستقراره.