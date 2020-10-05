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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بالصور .. مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية واليهود المتدينين

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:27 م
الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
سارة شريف
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استمرت الليلة الماضية في مدينتي القدس وبني براك المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومجموعات من المتزمتين اليهود لخرقهم تعليمات الإغلاق، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة اعتقلت 18 شخصا بشبهة الإخلال بالنظام وخرق التعليمات الوقائية.

وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية فإن متظاهرين في ميدان السبت بالقدس أضرموا النار في حاويات للقمامة وشوشوا حركة السير ووجهوا الشتائم لأفراد الشرطة، وفي بني براك تم اعتقال ثلاثة عشر شخصا لتجمهرهم قرب كنيس خلافا للتعليمات.

وانتقد ضباط احتياط كبار في الشرطة تصرف أفراد الشرطة حيال المتظاهرين، وأعرب بعضهم، حسب ما ذكرته صحيفة هآرتس، عن قناعتهم بأن وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا يستغل حقيقة غياب مفتش عام دائم في الشرطة بهدف قمع التظاهرات.

وقال هؤلاء إنه يبدو أن قادة الألوية يمارسون إجراءات مشددة ضد المتظاهرين، سعيا منهم لإرضاء الوزير أوحانا وتحسين فرص انتخابهم لمنصب المفتش العام القادم للشرطة.
الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

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