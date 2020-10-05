بشرة خير.. زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» لـ4 ملايين أسرة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى"تكافل وكرامة"، خلال الفترة المقبلة، إلى 4 ملايين أسرة بزيادة 400 ألف أسرة جديدة، حيث يصل عدد المستفيدين حاليا 3.6 مليون أسرة وبنفس الموازنة من الدولة وهو 18.5 مليار جنيه سنويا مع استكمال هذه الموارنة من المجتمع المدنى.جاء ذلك خلال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى وإحدى الأكاديميات لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى ومحمد عشماوى، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى.وقالت "القباج" إنه تمت تنقية برنامج الدعم النقدى على مدار السنوات الماضية وخروج 638 ألف أسرة غير مستحقة للدعم النقدى، إما بسبب العمل أو الحصول على فرصة عمل أو السفر للخارج وأن البرنامج يعمل على صرف الدعم للمستحقين.