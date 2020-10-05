فوز 3 علماء بـ«نوبل» للطب لدورهم فى اكتشاف فيروس C

أعلنت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا السويدي للعلماء والأطباء فوز كل من هارفي جي ألتر، ومايكل هوتون، وتشارلز إم رايس، بجائزة نوبل في مجال الطب وعلم وظائف الأعضاء، عن دورهم في اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي سي.ذكرت ذلك شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الإثنين.يذكر أن أول جائزة نوبل في مجال علم وظائف الأعضاء أو الطب منحت في عام 1901، وفي العام الماضي، فاز الأمريكيان ويليام كايلين وجريج سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.