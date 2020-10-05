أرمينيا: سماع دوي انفجارات جراء القصف المدفعي في «كاراباخ»

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، صباح اليوم الاثنين، عن سماع دوي نحو 20 انفجارا جراء القصف المدفعي من قبل أذربيجان في ستيباناكيرت عاصمة إقليم كارا باخ.وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "الجيش الأذربيجاني استأنف هجومه على المحور الجنوبي للجبهة في كارا باخ، وأن هناك معارك ضارية في المنطقة، توجه خلالها وحدات جيش دفاع قره باغ ضربات معاكسة للقوات المهاجمة".وأشارت إلى أنه سمع دوى نحو 20 انفجارا ناجمة عن القصف المدفعي في ستيباناكيرت، مضيفة" أن الانفجارات وقعت قرب وسط المدينة، وأنه جرى استخدام راجمات صواريخ أيضا خلال القصف".من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن بلدات بردا وترتار وبيلاغان تتعرض لقصف من القوات الأرمنية.جدير بالذكر أن إقليم ناجورني كاراباخ ذو الغالبية الأرمنية، أعلن انفصاله عن أذربيجان في مطلع التسعينات؛ ما أدى إلى حرب تسببت بسقوط 30 ألف قتيل. ولم يوقع أي اتفاق سلام بين الطرفين.واتهم المرصد السوري -في وقت سابق- أنقرة بصب الزيت على النار من خلال تشجيع باكو على شن هجوم عسكري ويشتبه بأنها أرسلت مرتزقة سوريين موالين لها إلى كارا باخ وقتل ما لا يقل عن 64 منهم في هذه المنطقة منذ بدء القتال.