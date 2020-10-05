رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا: سماع دوي انفجارات جراء القصف المدفعي في «كاراباخ»

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:13 م
شوشان ستيبانيان
شوشان ستيبانيان
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، صباح اليوم الاثنين، عن سماع دوي نحو 20 انفجارا جراء القصف المدفعي من قبل أذربيجان في ستيباناكيرت عاصمة إقليم كارا باخ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "الجيش الأذربيجاني استأنف هجومه على المحور الجنوبي للجبهة في كارا باخ، وأن هناك معارك ضارية في المنطقة، توجه خلالها وحدات جيش دفاع قره باغ ضربات معاكسة للقوات المهاجمة".

وأشارت إلى أنه سمع دوى نحو 20 انفجارا ناجمة عن القصف المدفعي في ستيباناكيرت، مضيفة" أن الانفجارات وقعت قرب وسط المدينة، وأنه جرى استخدام راجمات صواريخ أيضا خلال القصف".

من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن بلدات بردا وترتار وبيلاغان تتعرض لقصف من القوات الأرمنية.

جدير بالذكر أن إقليم ناجورني كاراباخ ذو الغالبية الأرمنية، أعلن انفصاله عن أذربيجان في مطلع التسعينات؛ ما أدى إلى حرب تسببت بسقوط 30 ألف قتيل. ولم يوقع أي اتفاق سلام بين الطرفين.

واتهم المرصد السوري -في وقت سابق- أنقرة بصب الزيت على النار من خلال تشجيع باكو على شن هجوم عسكري ويشتبه بأنها أرسلت مرتزقة سوريين موالين لها إلى كارا باخ وقتل ما لا يقل عن 64 منهم في هذه المنطقة منذ بدء القتال.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

طفل بالشرقية يشنق نفسه بسبب «بابجى»

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

دكتور بجامعة أسيوط يفوز بجائزة أفضل بحث في مؤتمر دولي

image description

بنات يعملن في مغسلة للسيارات: «أجدع من الرجالة»

image description

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

image description

حملات النظافة تجوب شوارع وميادين القوصية (صور)

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة مكافحة الإرهاب

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

فلكي كويتي: «شهب التنين» ستشاهد في سماء الكويت الأربعاء

علماء الفلك يجدون كواكب يمكن العيش فيها أفضل من الأرض

وباء كورونا يعزز آليات التقاضي الرقمي في محاكم كينيا

ما الذي يحدد استجابة الجسم لفيروس كورونا؟

أيام زمان

أول صوت ينطلق من إذاعة صوت العرب

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

غدا.. معرض أثري في احتفالات متحف قصر المنيل بانتصارات أكتوبر

أكتوبر في عيون الشباب بثقافة القليوبية

وزيرة الثقافة تشيد بمعرض «نصر أكتوبر» فى الهناجر

اليوم.. ندوة بعنوان «بطولات أكتوبر لا تنتهى» بمركز الهناجر للفنون