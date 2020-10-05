«أرب نيوز»: تركيا تعذب أكراد سوريا بسلاح قطع المياه عن الحسكة

أكدت صحيفة "أرب نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، أن تركيا تعذب الأكراد في شمال سوريا بسلاح قاس وهو الحرمان من الماء، وتابعت أن الاضطرابات المائية في الحسكة ستتسبب في المزيد من المعاناة للمدنيين ما لم تنسحب القوات التركية من شمال شرق سوريا، فالهدف المعلن لتركيا المتمثل في إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود يستلزم الآن قطع المياه كتكتيك ضغط.وأوضحت أنه بالقرب من بلدة رأس العين في الحسكة، شمال شرق سوريا، تراكمت "الجراكن" الفارغة عاليًا على جانب الطريق، حيث انتظرت النساء وأطفالهن في ظل الحر الشديد شاحنات تجلب المياه إلى قراهم التي تعاني من العطش.وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل أيام قليلة فقط، قطعت قوات الاحتلال التركي مرة أخرى إمدادات المياه عن محطة ضخ علوك، والتي توفر عادة مياه الشرب لنحو مليون شخص في الحسكة، وبدون جهودها تعاني المقاطعة من العطش.وقال أحمد الزبير، 22 عامًا "نحن حاليا منذ شهر بدون الماء، لا يمكننا حماية أنفسنا من فيروس كورونا المستجد وهذا سبب لانتشار المرض، لعدم وجود ماء كاف للتنظيف أو الشرب ما يمثل خطرا على الأطفال وعلى المجتمع بشكل عام ".من جهته قال خليل عثمان، سائق توصيل محلي: "كنا نوصل المياه إلى الناس بالشاحنات، ولكن الوضع سيء حقًا، ونشعر دائمًا بالقلق من أن الكمية لن تكون كافية لاحتياجات الناس في المنطقة ".