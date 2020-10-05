بلجيكا: الوضع في وحدات كورونا بالمستشفيات خطير للغاية

حذر وزير الصحة في الحكومة الفيدرالية البلجيكية فرانك فاندبروك، اليوم الإثنين، من مخاطر وصول وحدات كوفيد-19 في المستشفيات إلى حالة الاستيعاب الكامل إثر التصاعد الكبير لعدد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية.ووصف فاندبروك - في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - الوضع في المستشفيات بـ"الخطير والمقلق"، داعيا المواطنين إلى الحد من عدد الأِشخاص الذين يتواصلون معهم خارج إطار العائلة.في هذا الإطار، لاحظ المركز الوطني لإدارة الأزمات تصاعدا غير مسبوق في عدد الإصابات المسجلة في الفترة ما بين 25 سبتمبر الماضي إلى 1 أكتوبر الجاري، حيث تم تسجيل ما متوسطه 2000 إصابة يوميا.وخلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت بلجيكا 2612 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 130235 حالة، كما سجلت البلاد 20 وفاة بسبب كوفيد-19 ليرتفع عدد وفيات الوباء إلى 10064.يذكر أن منحنى الحالات التي تستدعي العلاج في المستشفيات يواصل أيضا ارتفاعه في إيطاليا منذ أكثر من أسبوعين.