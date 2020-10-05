رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملك البحرين وولى العهد يهنئان الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:27 م
السيسي
السيسي
طباعة
بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى يوم السادس من أكتوبر المجيدة.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الإثنين- عن أطيب تهانيه وتمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، متمنيا لشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدًا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.

في السياق ذاته، بعث رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى يوم السادس من أكتوبر المجيدة.

وعبر آل خليفة عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدًا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.

وبعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى يوم السادس من أكتوبر المجيدة.

وأعرب عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدًا بما يجمع بين البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة على مختلف الأصعدة، والدفع بها نحو مزيد من التطور والنماء.

موضوعات متعلقة

من داخل معسكرهم.. الباز يكشف بالوثائق ألاعيب أيمن نور ضد إعلاميي الإخوان

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«بجاحة أبواق الإخوان».. طالبوا بمحاكمات عسكرية لأصحاب المباني المخالفة.. والآن يحرضوهم (فيديو)

الصور

image description

دكتور بجامعة أسيوط يفوز بجائزة أفضل بحث في مؤتمر دولي

image description

بنات يعملن في مغسلة للسيارات: «أجدع من الرجالة»

image description

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

image description

حملات النظافة تجوب شوارع وميادين القوصية (صور)

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة مكافحة الإرهاب

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

فلكي كويتي: «شهب التنين» ستشاهد في سماء الكويت الأربعاء

علماء الفلك يجدون كواكب يمكن العيش فيها أفضل من الأرض

وباء كورونا يعزز آليات التقاضي الرقمي في محاكم كينيا

ما الذي يحدد استجابة الجسم لفيروس كورونا؟

أيام زمان

أول صوت ينطلق من إذاعة صوت العرب

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

غدا.. معرض أثري في احتفالات متحف قصر المنيل بانتصارات أكتوبر

أكتوبر في عيون الشباب بثقافة القليوبية

وزيرة الثقافة تشيد بمعرض «نصر أكتوبر» فى الهناجر

اليوم.. ندوة بعنوان «بطولات أكتوبر لا تنتهى» بمركز الهناجر للفنون