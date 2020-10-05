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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: تحصين 2.2 مليون رأس ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائبه للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت يوم 19 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين مليون و154 ألف و518 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "678 ألف و844 رأس أبقار، 385 ألف و276 رأس جاموس، 68 ألف و117رأس أغنام، 22 ألف و281 رأس ماعز" حتى 3 أكتوبر.

وأوضح التقرير أيضًا أنه تم تحصين مليون و135 ألف و678 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 662 ألف و498 رأس أبقار، 382 ألف و413 رأس جاموس، 66 ألف و895 رأس أغنام، 22 ألف و281 رأس ماعز، 1591 رأس جمال" حتى 3 أكتوبر ايضًا.

وفي سياق متصل، وبناءا توجيهات وزير الزراعة، قام الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد سعد، مدير معهد إنتاج اللقاحات البيطرية، بزيارات ميدانية لمتابعة أعمال التحصين والتأكد من توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي.

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