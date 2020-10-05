«الحياة» و«DMC» تحتفلان بأكتوبر بعرض «الممر»

تعرض قنوات المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية هذه الأيام، مجموعة من الأفلام الحربية احتفالا بانتصارات أكتوبر في الذكرى الـ47 ويزين فيلم «الممر» من بطولة النجم أحمد عز، أحدث الأفلام الحربية خريطة القنوات المختلفة.وتحتفل شبكة قنوات «DMC» الليلة بعرض الفيلم في تمام السادسة مساء، كما تعرض شبكة تليفزيون «الحياة»، فيلم «الممر» غدا السادس من أكتوبر في تمام العاشرة مساء.ويعد الفيلم الذي قام بطولته النجم أحمد عز أحدث الأعمال التي تناولت إنجازات القوات المسلحة خلال فترة الاستنزاف.وتستعد الشركة المنتجة للفيلم لانطلاق التحضيرات لفيلم «الممر 2» عقب انتهاء ارتباطات كلا من النجم أحمد عز الفنية، وكذلك المخرج شريف عرفة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.وكان عز قدم الممر مع كل من أحمد رزق وأحمد صلاح حسني وأمير صلاح الدين ومحمود حافظ وكتب الحوار أمير طعيمة.