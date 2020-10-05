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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يبحث موقف المتغيرات المكانية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:36 ص
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا موسعا بحضور إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وجميع نواب المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القرى ومسئولي المتغيرات المكانية؛ وذلك لمتابعة موقف المتغيرات المكانية ونسب الردود على المتغيرات التي تطرأ ويتم رصدها عن طريق الوحدات بكل مركز ومدينة.

واستعرض المحافظ عدد الحالات في كل مدينة أو مركز وبيان ما تم الرد عليه أو ما تم معاينته، حيث كلف المحافظ إنهاء جميع الردود والمعاينات خلال 3 أيام من تاريخه.

كما كلف المحافظ خلال الاجتماع المسئولين بضرورة التنسيق التام لإزالة التعديات التي يتم رصدها في المهد وعدم الانتظار حتى تتفاقم وتتحول لكتل خرسانية يصعب التعامل معها.

وأكد المحافظ أن منظومة المتغيرات المكانية في المحافظة الغرض منها اكتشاف كل ما هو متغير على الأرض في جميع المراكز والمدن والأحياء، ثم دراسة هذه المتغيرات وتحديد نوع المتغير وحالته من حيث القانونية (قانوني، تعدى) ومتابعة حالة التعديات.

وأوضح "أننا نستهدف الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من الأراضي الزراعية ووقف نزيف البناء المخالف بكافة صورة وأشكاله، وذلك من خلال رصد ومتابعة الأراضي سواء أكانت أملاك عامة أو خاصة وقانونيتها ورصد التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير ومراقبتها من خلال وحدة المتغيرات باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد في رصد ومتابعة المتغيرات المكانية للوصول للمعلومة بطريقة سريعة وبتقنية حديثة من خلال صور الأقمار الصناعية.

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