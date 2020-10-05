شمال سيناء: 3523 طلبا للتصالح بمقدمات بلغت 8.792 ملايين

أكد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء التى تسلمتها مجالس المدن على مستوى المحافظة بلغت حتى الأمس 3523 طلبا، وبلغ إجمالي المبالغ المسددة عنها كمقدمات للجدية 8 ملايين و792 ألف جنيه.وأشار الغندور - في تصريح له اليوم - إلى استمرار تلقى اللجان المشكلة لهذا الغرض طلبات التصالح من المواطنين فى مختلف مراكز ومدن المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية نظير سداد مبالغ كمقدمات لجدية الحجز بنسبة 25 % من القيمة الاجمالية، وأن توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار عمل اللجان طوال اليوم وبعد مواعيد العمل الرسمية وفى العطلات الرسمية لاستقبال المواطنين حرصا على مصلحتهم وتيسيرا لهم، على أن يتم استكمال وإنهاء باقى الاجراءات بعد ذلك.كما قرر المحافظ تخفيض القيمة بنسبة 50 % تيسيرا على المواطنين، ويتم سداد الباقى على دفعات ربع سنويه لمدة 3 سنوات.وناشد سكرتير عام محافظة شمال سيناء جميع مواطنى المحافظة بسرعة تقديم طلبات التصالح إلى اللجان المعنية للسير بإجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع قبل انتهاء العمل بالقانون في نهاية أكتوبر الجاري، والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التى أقرتها الدولة والمحافظة؛ حيث أنها فى صالح المواطنين بالدرجة الأولى.وأضاف أنه سيتم بشكل فورى بعد انتهاء المدة المحددة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة مخالفات البناء التى لم يتم التقدم للتصالح بشأنها.