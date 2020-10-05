رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شمال سيناء: 3523 طلبا للتصالح بمقدمات بلغت 8.792 ملايين

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء التى تسلمتها مجالس المدن على مستوى المحافظة بلغت حتى الأمس 3523 طلبا، وبلغ إجمالي المبالغ المسددة عنها كمقدمات للجدية 8 ملايين و792 ألف جنيه.

وأشار الغندور - في تصريح له اليوم - إلى استمرار تلقى اللجان المشكلة لهذا الغرض طلبات التصالح من المواطنين فى مختلف مراكز ومدن المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية نظير سداد مبالغ كمقدمات لجدية الحجز بنسبة 25 % من القيمة الاجمالية، وأن توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار عمل اللجان طوال اليوم وبعد مواعيد العمل الرسمية وفى العطلات الرسمية لاستقبال المواطنين حرصا على مصلحتهم وتيسيرا لهم، على أن يتم استكمال وإنهاء باقى الاجراءات بعد ذلك.

كما قرر المحافظ تخفيض القيمة بنسبة 50 % تيسيرا على المواطنين، ويتم سداد الباقى على دفعات ربع سنويه لمدة 3 سنوات.

وناشد سكرتير عام محافظة شمال سيناء جميع مواطنى المحافظة بسرعة تقديم طلبات التصالح إلى اللجان المعنية للسير بإجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع قبل انتهاء العمل بالقانون في نهاية أكتوبر الجاري، والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التى أقرتها الدولة والمحافظة؛ حيث أنها فى صالح المواطنين بالدرجة الأولى.

وأضاف أنه سيتم بشكل فورى بعد انتهاء المدة المحددة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة مخالفات البناء التى لم يتم التقدم للتصالح بشأنها.

موضوعات متعلقة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

من داخل معسكرهم.. الباز يكشف بالوثائق ألاعيب أيمن نور ضد إعلاميي الإخوان

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

الصور

image description

بنات يعملن في مغسلة للسيارات: «أجدع من الرجالة»

image description

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

image description

حملات النظافة تجوب شوارع وميادين القوصية (صور)

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى نصر أكتوبر

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

وباء كورونا يعزز آليات التقاضي الرقمي في محاكم كينيا

ما الذي يحدد استجابة الجسم لفيروس كورونا؟

توقعات بارتفاع معدل الفقر في الفلبين إلى 17.5 %

اكتشاف آثار عمرها 1400 سنة شمال غربي الصين

أيام زمان

أول صوت ينطلق من إذاعة صوت العرب

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشيد بمعرض «نصر أكتوبر» فى الهناجر

اليوم.. ندوة بعنوان «بطولات أكتوبر لا تنتهى» بمركز الهناجر للفنون

«أبطال صنعوا النصر» ضمن احتفاء أسيوط بنصر أكتوبر

السودان يطلب مساعدة اليونسكو لحماية مناطق أثرية