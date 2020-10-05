السعودية والنيجر تبحثان جهود مكافحة الإرهاب

بحث وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم الإثنين، مع وزير العدل وزير خارجية النيجر بالنيابة مارو أمادو، والوزيرة المفوضة لدى وزارة خارجية النيجر المكلفة بالتكامل الإفريقي أتاكا زهرت أبو بكر، جهود مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.واستعرض الجانبان- بمقر وزارة الخارجية في نيامي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوافق الرؤى حيال العديد من القضايا الدولية والإقليمية.