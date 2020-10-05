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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

33 حزبا يتنافسون في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب على المقاعد الفردية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:26 ص
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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تشهد المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 مواجهة شرسة بين 33 حزبًا سياسيا في مقابل 1538 من المرشحين المستقلين في 14 محافظة بخلاف التنافس بين 4 قوائم، 3 منهما تابعين للتحالف الوطني للأحزاب السياسية وتحمل شعار "من أجل مصر".

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في محافظات "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، ويتنافس فيها حزب مستقبل وطن الذي دفع بـ148 مرشحا، فيما دفعت كل من أحزاب حماة الوطن بـ63 مرشحا، والشعب الجمهوري بـ35 مرشحًا، والحرية المصري بـ31 مرشحًا، والوفد بـ29 مرشحًا، والمؤتمر بـ26 مرشحًا، والمصري الديمقراطي بـ13 مرشحًا، والمحافظين بـ12 مرشحًا، والمصريين الأحرار بـ 8 مرشحين، والنصر بـ4 مرشحين، والعدل بـ 5 مرشحين، وأبناء مصر بـ5 مرشحين.

كما دفع حزب النور السلفي بـ 9 مرشحين، والأحرار الاشتراكيين بـ2 من المرشحين، وصوت الشعب بـ2 من المرشحين، ومصر المستقبل بـ 6 مرشحين، والغد بـ3 مرشحين، والصرح المصري بـ2 من المرشحين، والتجمع بـ5 مرشحين، والحركة الوطنية بـ7 مرشحين، والتحالف الشعبي بمرشح واحد، ومصر القومي بـ9 مرشحين، واٌلإصلاح والنهضة بـ8 مرشحين، والجيل الديمقراطي بـ4 مرشحين.

فيما دفع حزب نداء مصر بـ7 مرشحين، والتحرير المصري بـ2 من المرشحين، والمصريين بـ6 مرشحين، والعربي للعدل والمساواة بـ2 من المرشحين، والإصلاح والتنمية بـ4 مرشحين، ودفعت كل من أحزاب الريادة، ومصر الحديثة والإتحاد، وإرادة جيل بمرشح واحد، ويتنافس في تلك الانتخابات 1538 مرشحًا من المستقلين.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، بين قائمتي "من أجل مصر" و"نداء مصر".

وفى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، تجري الانتخابات بين قائمتي التحالف الوطني "من أجل مصر" و"نداء مصر".

وتنطلق انتخابات تلك المرحلة أيام 21 و22 و23 أكتوبر للمصريين في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر للمصريين الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

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