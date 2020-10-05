3 سيدات يشعلن الصراع في منافسة في الدائرة الأولى بكفر الشيخ

اشتعلت الدائرة الأولى الإنتخابية بمحافظة كفر الشيخ بمنافسة 49 مرشحا، بينهم 3 سيدات وهي المرة الأولى التي ينافس فيها 3 سيدات على مقاعد البرلمان بالنسبة لتلك المراكز التي تشملها الدائرة وهما مركزي "كفر الشيخ وقلين".وتعتبر المنافسة في هذه الدائرة شرسة أيضا للغاية لمشاركة العديد من الرموز الجماهيرية فيها مثل السيد شمس الدين، ومحيي القطان، والنائب الحالي أحمد طنطاوي، والنائب الحالي عمرو دوير، وعدد من الرموز الجماهيرية الأخرى.ويأتي على رأس قائمة المرشحين السيد أبو اليزيد أحمد شمس الدين، أيمن عبدالعليم أحمد الأتربي، محيي الدين فتح الله محمد القطان، محمد عبد الحميد عرابي بسطويسي، محمد السيد عبدالعزيز عبدالكريم، باسم عبدالمحسن حامد حجازي، الشحات مصطفى إبراهيم أحمد، علاء عبدالمولى رمضان السيد، مها يونس محمود غازي، رامي علي عبدالحميد عبدالحي.كما ينافس محسن محمد صادق الجندي، محمد محمد أحمد عبيد، فرج علي محمد السماحي، أحمد محمد رمضان الطنطاوي، سامي أحمد إبراهيم أحمد سعد، مراد جمال محمد القطان، سامي فرحات محمد إبراهيم طلحة، إسلام بهي الدين يوسف بدوي، محمود شعبان عبدالفتاح شاهين، أماني عزوز محمود عبدالواحد، عماد حمدي بسيوني الشاذلي، حسام أحمد جاد الدمراوي، مفيد حمدي راشد راجح.ويأتي كذلك في قائمة المرشحين، ربيع بدير عبد المحسن محمد، محسن عبدالمنعم عبدالحميد باز، نصر الدين أحمد سيد أحمد عاصي، محمد محمد علي حجازي، محمد رجب محمد عبيد، محمد عبدالحي شلبي صحصاح، عماد علي حسن كامل، السيد إبراهيم سيد إبراهيم، رأفت السيد سوسف أحمد فيود، سلامة محمد مغازي قبطان، محمد أحمد محمد علي الخضراوي، ياسمين محمد أبوالفتح عبدالمجيد محمد، طارق رفعت محمود طه رشوان، جمال حسيني محمد كيوان.وأيضا بدير عبد العزيز موسى السيد، إيهاب خليفة محمد الحداد، مظهر محمد محمود الدميري، هشام محمد عوض عبيد، حسام الدين عزت عبدالحميد يونس بدوي، وائل أبوالمجد محمد أبوالمجد، عمرو أحمد عبدالعليم دوير، ياسر منير عبدالجواد عبدالخالق، خليفة عباس خليفة حامد، علي قدري علي إبراهيم، مصطفى محمود عبدالفتاح زراره، عادل عبدالباقي علي قادومة.