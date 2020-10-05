ضبط 712 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها تنفيذ 712 أحكام قضائية.وجاءت الأحكام التي تنفيذها كالتالي: 2 جنايات، و144 حكم حبس جزئي، و27 حكم حبس مستأنف، و381 أحكام غرامات، و158 أحكام المخالفات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.