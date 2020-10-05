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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قصف مكثف لـ «كاراباخ».. وباكو تعلن تعرض 3 بلدات لقصف أرمني

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت وزارة الدفاع الأرمنية صباح اليوم الاثنين، بأن عاصمة إقليم كاراباخ، ستيباناكيرت، تتعرض حاليا لقصف صاروخي مكثف، فيما اتهمت باكو القوات الأرمنية بقصف ثلاث بلدات في الإقليم.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أنه سمع دوى نحو 20 انفجارا ناجمة عن القصف المدفعي في ستيباناكيرت، مضيفة أن الانفجارات وقعت قرب وسط المدينة، وأنه جرى استخدام راجمات صواريخ أيضا خلال القصف.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، عبر "فيسبوك" إلى أن "الجيش الأذربيجاني استأنف هجومه على المحور الجنوبي للجبهة في قره باغ، وأن هناك معارك ضارية في المنطقة، توجه خلالها وحدات جيش دفاع قره باغ ضربات معاكسة للقوات المهاجمة".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية هذا الصباح إن بلدات بردا وترتار وبيلاغان تتعرض لقصف من القوات الأرمنية.

جاء هذا التصريح بعد أن أعلنت الدفاع الأذربيجانية في وقت سابق صباح اليوم أن الوسائل التقنية لأنظمة رادار الدفاع الجوي الأذربيجانية رصدت إطلاق صواريخ باتجاه أذربيجان من مواقع إطلاق موجودة في 3 مناطق داخل أراضي أرمينيا، وهو ما نفته في وقت لاح يريفان، ووصفته بـ"المعلومات المضللة بشكل مطلق".

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