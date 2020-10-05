الحكم على 17 متهما فى «فض النهضة» وفساد المليار دولار.. أبرز محاكمات اليوم

الحكم على 17 متهما في فض اعتصام النهضة

محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي

محاكمة 10 متهمين بـ "التخابر مع ليبيا"

محاكمة موظفين لاختلاس 1.5 مليون جنيه بالسيدة زينب

محاكمة المتهمين بفساد المليار دولار

تشهد محاكم القاهرة والجيزة والمحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام، أبرزها الحكم على 17 متهما في فض اعتصام النهضة، ومحاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي، ومحاكمة 10 متهمين بـ"التخابر مع ليبيا"، ومحاكمة موظفين لاختلاس مليون ونصف المليون جنيه بالسيدة زينب، ومحاكمة المتهمين بفساد المليار دولار.تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الإثنين، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 17 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، اليوم الإثنين، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب.وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.تستكمل الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة، اليوم الإثنين، محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوري ويدعي محمد رجب عبد الواحد حسن و9 غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع ليبيا".تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، محاكمة كل من "ا.ا.ع" محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية و"م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدى المحاكم لاتهامهم باختلاس أموال من جهة عملهم بمقدار 1.5 مليون جنيه.وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة أن المتهمين بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بأن اختلسا مبلغ مالي مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا وتسعة وستون جنيه، المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية.تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار".وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.