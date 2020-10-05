رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على 17 متهما فى «فض النهضة» وفساد المليار دولار.. أبرز محاكمات اليوم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:21 ص
محاكمات اليوم
محاكمات اليوم
عادل عبد العال
طباعة
تشهد محاكم القاهرة والجيزة والمحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام، أبرزها الحكم على 17 متهما في فض اعتصام النهضة، ومحاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي، ومحاكمة 10 متهمين بـ"التخابر مع ليبيا"، ومحاكمة موظفين لاختلاس مليون ونصف المليون جنيه بالسيدة زينب، ومحاكمة المتهمين بفساد المليار دولار.


الحكم على 17 متهما في فض اعتصام النهضة

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الإثنين، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 17 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي
تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، اليوم الإثنين، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب.
وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.


محاكمة 10 متهمين بـ "التخابر مع ليبيا"
تستكمل الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة، اليوم الإثنين، محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوري ويدعي محمد رجب عبد الواحد حسن و9 غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع ليبيا".


محاكمة موظفين لاختلاس 1.5 مليون جنيه بالسيدة زينب
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، محاكمة كل من "ا.ا.ع" محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية و"م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدى المحاكم لاتهامهم باختلاس أموال من جهة عملهم بمقدار 1.5 مليون جنيه.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة أن المتهمين بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بأن اختلسا مبلغ مالي مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا وتسعة وستون جنيه، المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية.


محاكمة المتهمين بفساد المليار دولار
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار".
وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«بجاحة أبواق الإخوان».. طالبوا بمحاكمات عسكرية لأصحاب المباني المخالفة.. والآن يحرضوهم (فيديو)

موعد اجازة 6 أكتوبر 2020

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

«البترول» تعلن الأسعار الجديدة لـ«البنزين والسولار» خلال ساعات

الصور

image description

بنات يعملن في مغسلة للسيارات: «أجدع من الرجالة»

image description

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

image description

حملات النظافة تجوب شوارع وميادين القوصية (صور)

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى نصر أكتوبر

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

وباء كورونا يعزز آليات التقاضي الرقمي في محاكم كينيا

ما الذي يحدد استجابة الجسم لفيروس كورونا؟

توقعات بارتفاع معدل الفقر في الفلبين إلى 17.5 %

اكتشاف آثار عمرها 1400 سنة شمال غربي الصين

أيام زمان

أول صوت ينطلق من إذاعة صوت العرب

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشيد بمعرض «نصر أكتوبر» فى الهناجر

اليوم.. ندوة بعنوان «بطولات أكتوبر لا تنتهى» بمركز الهناجر للفنون

«أبطال صنعوا النصر» ضمن احتفاء أسيوط بنصر أكتوبر

السودان يطلب مساعدة اليونسكو لحماية مناطق أثرية