ممارسة اليوجا تحمي قلبك من الأمراض
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:57 ص
هويدا سعيدطباعة
ليس سرًا أن فوائد اليوجا تتجاوز مجرد الحصول على جسم رائع، ويمكن لليوجا أن تغير أن حياتك أيضًا من خلال ممارستها بشكل مستمر، ويوضح موقع "shape" مجموعة من الفوائد لممارسة رياضة اليوجا يوميًا، وهي كالتالي:
1- تحارب الأنفلونزا
تقوي اليوجا جهاز المناعة لديك على المستوى الخلوي تأتي فوائد اليوجا بسرعة.
2-تسجل لك التواريخ
عند ممارستك لليوجا سوف تحصل على ذاكرة قوية تحفظ الأشياء بشكل ملحوظ.
3- يمكنك ممارستها مع حيوانك الأليف
يمكنك ممارسة اليوجا مع حيوانك الأليف حتي لا تشعر بالملل.
4- تشجع الجسم على الإيجابية
من خلال الاستفادة من اليوجا، ستجد نفسك ألطف مع نفسك نتيجة لممارسة اليوجا.
5- تقلل من التوتر بجدية
اليوجا مهدئة، حيث إن شد العضلات واسترخائها أثناء اليوجا - جنبًا إلى جنب مع الإدراك الواعي للأحاسيس الجسدية - يساعدنا على الاسترخاء.
6- تناول طعام بشكل أفضل
الذين يمارسون اليوجا بانتظام يأكلون بوعي أكثر مقارنةً بالتمارين الآخرين، حيث إن "اليوجا تشجعك على التركيز على تنفسك والأحاسيس في جسمك".
7- تجعلك أكثر ذكاءً
عشرين دقيقة من اليوجا تعمل على تحسين قدرة الدماغ على معالجة المعلومات بسرعة ودقة.
8- تحمي القلب
يمكن لليوجا أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول السيئ، والإجهاد، وجميع عوامل الخطر لأمراض القلب.
1- تحارب الأنفلونزا
تقوي اليوجا جهاز المناعة لديك على المستوى الخلوي تأتي فوائد اليوجا بسرعة.
2-تسجل لك التواريخ
عند ممارستك لليوجا سوف تحصل على ذاكرة قوية تحفظ الأشياء بشكل ملحوظ.
3- يمكنك ممارستها مع حيوانك الأليف
يمكنك ممارسة اليوجا مع حيوانك الأليف حتي لا تشعر بالملل.
4- تشجع الجسم على الإيجابية
من خلال الاستفادة من اليوجا، ستجد نفسك ألطف مع نفسك نتيجة لممارسة اليوجا.
5- تقلل من التوتر بجدية
اليوجا مهدئة، حيث إن شد العضلات واسترخائها أثناء اليوجا - جنبًا إلى جنب مع الإدراك الواعي للأحاسيس الجسدية - يساعدنا على الاسترخاء.
6- تناول طعام بشكل أفضل
الذين يمارسون اليوجا بانتظام يأكلون بوعي أكثر مقارنةً بالتمارين الآخرين، حيث إن "اليوجا تشجعك على التركيز على تنفسك والأحاسيس في جسمك".
7- تجعلك أكثر ذكاءً
عشرين دقيقة من اليوجا تعمل على تحسين قدرة الدماغ على معالجة المعلومات بسرعة ودقة.
8- تحمي القلب
يمكن لليوجا أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول السيئ، والإجهاد، وجميع عوامل الخطر لأمراض القلب.