رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ممارسة اليوجا تحمي قلبك من الأمراض

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:57 ص
اليوجا
اليوجا
هويدا سعيد
طباعة
ليس سرًا أن فوائد اليوجا تتجاوز مجرد الحصول على جسم رائع، ويمكن لليوجا أن تغير أن حياتك أيضًا من خلال ممارستها بشكل مستمر، ويوضح موقع "shape" مجموعة من الفوائد لممارسة رياضة اليوجا يوميًا، وهي كالتالي:

1- تحارب الأنفلونزا
تقوي اليوجا جهاز المناعة لديك على المستوى الخلوي تأتي فوائد اليوجا بسرعة.

2-تسجل لك التواريخ
عند ممارستك لليوجا سوف تحصل على ذاكرة قوية تحفظ الأشياء بشكل ملحوظ.

3- يمكنك ممارستها مع حيوانك الأليف
يمكنك ممارسة اليوجا مع حيوانك الأليف حتي لا تشعر بالملل.

4- تشجع الجسم على الإيجابية
من خلال الاستفادة من اليوجا، ستجد نفسك ألطف مع نفسك نتيجة لممارسة اليوجا.

5- تقلل من التوتر بجدية
اليوجا مهدئة، حيث إن شد العضلات واسترخائها أثناء اليوجا - جنبًا إلى جنب مع الإدراك الواعي للأحاسيس الجسدية - يساعدنا على الاسترخاء.

6- تناول طعام بشكل أفضل
الذين يمارسون اليوجا بانتظام يأكلون بوعي أكثر مقارنةً بالتمارين الآخرين، حيث إن "اليوجا تشجعك على التركيز على تنفسك والأحاسيس في جسمك".

7- تجعلك أكثر ذكاءً
عشرين دقيقة من اليوجا تعمل على تحسين قدرة الدماغ على معالجة المعلومات بسرعة ودقة.

8- تحمي القلب
يمكن لليوجا أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول السيئ، والإجهاد، وجميع عوامل الخطر لأمراض القلب.

موضوعات متعلقة

موعد اجازة 6 أكتوبر 2020

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020 لشهر أكتوبر

طفل بالشرقية يشنق نفسه بسبب «بابجى»

«التضامن» تعلن تحملها المصاريف المدرسية لـ1.1 مليون طالب

الصور

image description

بنات يعملن في مغسلة للسيارات: «أجدع من الرجالة»

image description

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

image description

حملات النظافة تجوب شوارع وميادين القوصية (صور)

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى نصر أكتوبر

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

وباء كورونا يعزز آليات التقاضي الرقمي في محاكم كينيا

ما الذي يحدد استجابة الجسم لفيروس كورونا؟

توقعات بارتفاع معدل الفقر في الفلبين إلى 17.5 %

اكتشاف آثار عمرها 1400 سنة شمال غربي الصين

أيام زمان

أول صوت ينطلق من إذاعة صوت العرب

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشيد بمعرض «نصر أكتوبر» فى الهناجر

اليوم.. ندوة بعنوان «بطولات أكتوبر لا تنتهى» بمركز الهناجر للفنون

«أبطال صنعوا النصر» ضمن احتفاء أسيوط بنصر أكتوبر

السودان يطلب مساعدة اليونسكو لحماية مناطق أثرية