ممارسة اليوجا تحمي قلبك من الأمراض

1- تحارب الأنفلونزا

2-تسجل لك التواريخ

3- يمكنك ممارستها مع حيوانك الأليف

4- تشجع الجسم على الإيجابية

5- تقلل من التوتر بجدية

6- تناول طعام بشكل أفضل

7- تجعلك أكثر ذكاءً

8- تحمي القلب

ليس سرًا أن فوائد اليوجا تتجاوز مجرد الحصول على جسم رائع، ويمكن لليوجا أن تغير أن حياتك أيضًا من خلال ممارستها بشكل مستمر، ويوضح موقع "shape" مجموعة من الفوائد لممارسة رياضة اليوجا يوميًا، وهي كالتالي:تقوي اليوجا جهاز المناعة لديك على المستوى الخلوي تأتي فوائد اليوجا بسرعة.عند ممارستك لليوجا سوف تحصل على ذاكرة قوية تحفظ الأشياء بشكل ملحوظ.يمكنك ممارسة اليوجا مع حيوانك الأليف حتي لا تشعر بالملل.من خلال الاستفادة من اليوجا، ستجد نفسك ألطف مع نفسك نتيجة لممارسة اليوجا.اليوجا مهدئة، حيث إن شد العضلات واسترخائها أثناء اليوجا - جنبًا إلى جنب مع الإدراك الواعي للأحاسيس الجسدية - يساعدنا على الاسترخاء.الذين يمارسون اليوجا بانتظام يأكلون بوعي أكثر مقارنةً بالتمارين الآخرين، حيث إن "اليوجا تشجعك على التركيز على تنفسك والأحاسيس في جسمك".عشرين دقيقة من اليوجا تعمل على تحسين قدرة الدماغ على معالجة المعلومات بسرعة ودقة.يمكن لليوجا أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول السيئ، والإجهاد، وجميع عوامل الخطر لأمراض القلب.