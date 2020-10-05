حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 5 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: يوم حاسم يضعك أمام خيار كبير يتعلق بشأن مالي أو مهني، وتفكر في استثمار، وتدرس كل الإمكانيات المتاحة.عاطفيًا: تتغلّب على المصاعب العابرة التي واجهتها مع الحبيب في المدة الأخيرة، وابدأ صفحة جديدة.صحيًا: خذ الأمور بحكمة، ولا تنفعل لمجرّد تصرّف عابر يقوم به أحدهم فقط لإزعاجك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا