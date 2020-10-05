تراجع الذهب مع تلميح أطباء لمغادرة ترامب المستشفى اليوم

انخفض الذهب، اليوم الإثنين، إذ أدت إشارة البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "يستجيب جيدا" لعلاج كوفيد- 19 إلى تحسن المعنويات عالميا، مما سحب أموالا من المعدن الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا.ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1892.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:25 بتوقيت جرينيتش.وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1897.10 دولار.وقال هارشال باروت، كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس، إن التقارير الإيجابية عن صحة الرئيس ترامب، تدعم المعنويات، بينما تضغط على الذهب، مضيفا أن الضبابية السياسية بوجه عام في الولايات المتحدة تظل قائمة في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية.وقال أطباء معالجون لترامب إن صحته تتحسن، وقد يعود للبيت الأبيض، اليوم، لكن خبراء آخرين يحذرون من أن حالة ترامب قد تكون خطيرة.وهبط الدولار 0.1% مقابل عملات منافسة، في حين ارتفعت أسواق الأسهم، إذ ساهم تعافي ترامب في تهدئة أسواق المال.ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 23.73 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9% إلى 873.96 دولار، وفقد البلاديوم 0.3% إلى 2302.14 دولار.