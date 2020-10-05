وزير الاتصالات لـ«الدستور»: السيسى وجهنا بالإسراع فى تنفيذ «مصر الرقمية»

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن دعم رئاسي متواصل لمشروع مصر الرقمية لتحسين جودة حياة المصريين مشيرا إلى وجود قاعدة مدربة من الكوادر التقنية من الشباب والذي يؤهل مصر للوصول لمكانة عالمية تستحقها.وقال طلعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن بناء مصر الرقمية مشروع ضخم وقومي يحتاج إلى تضافر جهود جميع المؤسسات، مشيرا إلى أن إتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب البريد المميكنة للتيسير عليهم.وأكد الوزير أنه جار تدريب 100 ألف شاب خلال 3 أشهر ضمن مبادرة مستقبلنا الرقمي، مشيرا إلى أنهم مستمرون في تدريب الشباب وإعداد كوادر مؤهلة لمصر الرقمية، مضيفا أن التحول إلى دولة رقمية أصبح أمرا حتميا.وأضاف أن ميكنة الجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية بالتعاون مع التعليم العالي يجري بشكل جيد، مؤكدا أن هناك اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في الانتهاء من مشروع الرقمنة كمشروع قومي لبناء مصر الرقمية.وأشار الوزير إلى أن مشروع ربط قواعد البيانات الحكومية يفتح الباب لبناء دولة حديثة تعتمد على البيانات المدققة، لافتا إلى أن مشروع ربط قواعد البيانات الحكومية بدءا من عام 2016.وقال طلعت، إنه تم إطلاق التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية لإتاحة جميع الخدمات إلكترونيا للمواطنين للتيسير عليهم، مشيرا إلى أنه يجرى تقديم 70 خدمة مختلفة على المنصة من المتوقع أن تصل إلى 150 خدمة قريبا.واستطرد أن مكاتب البريد تشارك في تقديم الخدمات المميكنة للمواطنين، موضحا أنه تم الانتهاء من ميكنة 361 مكتب شهر عقاري وجار الوصول بها لأكثر من 800 مكتب خلال الفترة المقبلة.وأشار طلعت إلى أن هذه النتيجة المتميزة تعكس حجم الاهتمام الذي توليه وزارة الاتصالات لدعم التميز الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للشباب المصري، بما يزيد من فرص الشباب على المنافسة الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذا الملف من أجل إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع، ولتعظيم فرص الشباب المصري في مواجهة متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.وقال الوزير إنه يتم ربط المباني الحكومية بشبكة من الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه في عام 2018 كان عدد المتدربين 4 آلاف فقط وتستهدف أن يصل في عام 2020 إلى 100 ألف شاب سيكونون على استعداد للتعامل مع الميكنة والرقمية لخلق جيل من الكوادر من الشباب قادر على مواجهة التقدم والمشروعات، موضحا أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة حتمية لحماية بيانات المواطنين في مشروع بناء مصر الرقمية.