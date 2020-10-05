رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات لـ«الدستور»: السيسى وجهنا بالإسراع فى تنفيذ «مصر الرقمية»

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
طباعة
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن دعم رئاسي متواصل لمشروع مصر الرقمية لتحسين جودة حياة المصريين مشيرا إلى وجود قاعدة مدربة من الكوادر التقنية من الشباب والذي يؤهل مصر للوصول لمكانة عالمية تستحقها.

وقال طلعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن بناء مصر الرقمية مشروع ضخم وقومي يحتاج إلى تضافر جهود جميع المؤسسات، مشيرا إلى أن إتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب البريد المميكنة للتيسير عليهم.

وأكد الوزير أنه جار تدريب 100 ألف شاب خلال 3 أشهر ضمن مبادرة مستقبلنا الرقمي، مشيرا إلى أنهم مستمرون في تدريب الشباب وإعداد كوادر مؤهلة لمصر الرقمية، مضيفا أن التحول إلى دولة رقمية أصبح أمرا حتميا.

وأضاف أن ميكنة الجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية بالتعاون مع التعليم العالي يجري بشكل جيد، مؤكدا أن هناك اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في الانتهاء من مشروع الرقمنة كمشروع قومي لبناء مصر الرقمية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع ربط قواعد البيانات الحكومية يفتح الباب لبناء دولة حديثة تعتمد على البيانات المدققة، لافتا إلى أن مشروع ربط قواعد البيانات الحكومية بدءا من عام 2016.

وقال طلعت، إنه تم إطلاق التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية لإتاحة جميع الخدمات إلكترونيا للمواطنين للتيسير عليهم، مشيرا إلى أنه يجرى تقديم 70 خدمة مختلفة على المنصة من المتوقع أن تصل إلى 150 خدمة قريبا.

واستطرد أن مكاتب البريد تشارك في تقديم الخدمات المميكنة للمواطنين، موضحا أنه تم الانتهاء من ميكنة 361 مكتب شهر عقاري وجار الوصول بها لأكثر من 800 مكتب خلال الفترة المقبلة.

وأشار طلعت إلى أن هذه النتيجة المتميزة تعكس حجم الاهتمام الذي توليه وزارة الاتصالات لدعم التميز الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للشباب المصري، بما يزيد من فرص الشباب على المنافسة الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذا الملف من أجل إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع، ولتعظيم فرص الشباب المصري في مواجهة متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وقال الوزير إنه يتم ربط المباني الحكومية بشبكة من الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه في عام 2018 كان عدد المتدربين 4 آلاف فقط وتستهدف أن يصل في عام 2020 إلى 100 ألف شاب سيكونون على استعداد للتعامل مع الميكنة والرقمية لخلق جيل من الكوادر من الشباب قادر على مواجهة التقدم والمشروعات، موضحا أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة حتمية لحماية بيانات المواطنين في مشروع بناء مصر الرقمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

مواعيد قبض معاشات شهر أكتوبر 2020

من داخل معسكرهم.. الباز يكشف بالوثائق ألاعيب أيمن نور ضد إعلاميي الإخوان

الصور

image description

بنات يعملن في مغسلة للسيارات: «أجدع من الرجالة»

image description

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

image description

حملات النظافة تجوب شوارع وميادين القوصية (صور)

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى نصر أكتوبر

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

وباء كورونا يعزز آليات التقاضي الرقمي في محاكم كينيا

ما الذي يحدد استجابة الجسم لفيروس كورونا؟

توقعات بارتفاع معدل الفقر في الفلبين إلى 17.5 %

اكتشاف آثار عمرها 1400 سنة شمال غربي الصين

أيام زمان

أول صوت ينطلق من إذاعة صوت العرب

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشيد بمعرض «نصر أكتوبر» فى الهناجر

اليوم.. ندوة بعنوان «بطولات أكتوبر لا تنتهى» بمركز الهناجر للفنون

«أبطال صنعوا النصر» ضمن احتفاء أسيوط بنصر أكتوبر

السودان يطلب مساعدة اليونسكو لحماية مناطق أثرية