خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى نصر أكتوبر

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الإثنين، أن العاهل السعودي، أعرب، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر الشقيق، متمنيا لمصر التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة، للرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور.وأعرب ولي العهد السعودي، عن تمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، متمنيا لحكومة وشعب مصر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.