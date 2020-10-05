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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا لـ314907 في باكستان

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:26 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
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أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 314 ألفا و907 حالات.

وذكر المركز- حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الإثنين- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6514 حالة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 2816 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير"، و15 ألفا و371 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3828 حالة، وفي العاصمة "إسلام أباد" 16 ألفا و766 حالة، كما تم تسجيل 37 ألفا و973 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا"، و99 ألفا و812 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 138 ألفا و341 حالة في إقليم "السند".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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