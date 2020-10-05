نجاة حاكم إقليم أفغاني من انفجار استهدف موكبه

نجا حاكم إقليم لغمان الأفغاني، رحمة الله يرمل، من انفجار استهدف موكبه، صباح اليوم الإثنين، بوسط الإقليم.وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن أسد الله دولتزاي، المتحدث باسم حاكم الإقليم، أكد وقوع الانفجار ونجاة حاكم الإقليم، إلا أنه أعرب عن خشيته من سقوط ضحايا.ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.