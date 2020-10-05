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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة وزراء نيوزيلندا: تغلبنا على كورونا مرة أخرى

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:28 ص
جاسيندا أردرن
جاسيندا أردرن
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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، اليوم الإثنين، عن رفع القيود التي كانت مفروضة بمدينة أوكلاند لمواجهة موجة ثانية من جائحة "كوفيد- 19"، مؤكدة أن بلادها تغلبت على الفيروس "مرة أخرى".

وقالت أردرن، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنه إثر فرض إغلاق مشدد على المستوى الوطني بين أواخر مارس وأواخر مايو، ساد اعتقاد أن البلاد على وشك القضاء على الفيروس في مرحلة ما بعد مرور مئة ويومين بدون تسجيل أي عدوى، غير أن بؤرة جديدة للوباء ظهرت في أوكلاند (ثاني أكبر مدن البلاد) في أغسطس، مما أجبر المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 1،5 مليون نسمة، على الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا، حتى بداية سبتمبر الماضي.

وحذرت رئيسة وزراء نيوزيلندا، في الوقت نفسه، من أنه ينبغي ألا يتم الاكتفاء بما تحقق من إنجازات حتى الآن، معبرة عن استيائها من قلة استخدام التطبيق الرسمي لتتبع إصابات "كوفيد- 19"، ومن الانخفاض في عدد الفحوص التي يتم إجراؤها.

وفي ظل عدم وجود حالات إصابة مؤكدة جديدة في أوكلاند منذ 12 يوما، قالت أردرن، اليوم الإثنين، إن الفيروس بات الآن تحت السيطرة، مهنئة مواطنيها على تحملهم حجرا صحيا ثانيا.

ويأتي هذا النجاح في وقت مناسب بالنسبة إلى أردرن، إذ إن الناخبين دعوا إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، في 17 أكتوبر الجاري، وتعتبر حظوظ أردرن، بالبقاء على رأس الحكومة مرتفعة.

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