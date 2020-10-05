37 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الإثنين، عن تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية، إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 72 حالة شفاء من الفيروس، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 103 آلاف و277 شخصًا.وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالتين وفاة جراء الفيروس في البلاد، مشيرًا إلى أنه منذ الأول من أغسطس الماضي تم تسجيل 33 ألفًا و608 حالات إصابة بكوفيد- 19، و360 حالة وفاة، وتماثل 27 ألفا و507 حالات للشفاء.