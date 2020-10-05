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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تقترب من الـ30 ألفا في بلغاريا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:11 ص
جريدة الدستور
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سجلت بلغاريا 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 20 ألفا و547 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية- فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 844.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد الأشخاص المتعافين بمقدار 30 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وترتفع بذلك حصيلة المتعافين إلى 15 ألفا و14 شخصا.

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