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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: البيت الأبيض مستعد لأي تطورات مرتبطة بمرض ترامب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:23 ص
بومبيو
بومبيو
عبير سليم
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الإدارة الأمريكية مستعدة لأي تطور في الموقف بشأن مرض الرئيس دونالد ترامب، وكذلك لأي أعمال عدائية من دول أجنبية بهذا الخصوص.

وقال بومبيو، في تصريح صحفي نقلته وكالة "تاس" الروسية، اليوم الإثنين: "نحن جاهزون تماما لجميع السيناريوهات التي يمكن أن تجري".

وأشار إلى أن ترامب، عقد يوم الأحد، اجتماعا (عن بعد) من المستشفى مباشرة مع مسئولي الإدارة المسئولين المختصين بقضايا الأمن القومي.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي "تحدث اليوم مع كامل الفريق المسئول عن الأمن القومي".

كما أكد بومبيو، جاهزية كامل فريق البيت الأبيض والولايات المتحدة تماما لأي محاولات من دولة أجنبية، الاستفادة من مرض ترامب لصالحها.

وقال: "تحدثت بعد ظهر اليوم مع الجنرال مارك ميلي، رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية، والجميع جاهز".

وكان أطباء ترامب قد أعلنوا أن الرئيس الأمريكي، الذي أصيب بفيروس كورونا، الجمعة الماضي، قد يخرج من المستشفى يوم الإثنين، وبعد ذلك سيعود إلى البيت الأبيض، حيث سيواصل العلاج، في حين أن جدول أعمال ترامب، اليوم الإثنين، الصادر عن البيت الأبيض، لا يتضمن أي نشاطات بمشاركة الزعيم الأمريكي، كما لم يحدد البيت الأبيض ما إذا كان ترامب، سيخرج من المستشفى.

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