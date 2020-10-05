ماليزيا تدرس إعادة فتح الحدود مع سنغافورة

صرح وزير الاقتصاد الماليزي، مصطفى محمد، بأن الحكومة تدرس إعادة فتح حدودها المشتركة مع سنغافورة.وقال وزير الاقتصاد، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (برناما) الماليزية، إن الحكومة أخذت خطورة الجائحة بعين الاعتبار، ولكن هناك أيضًا حاجة إلى التوازن بين معالجة القضايا الاقتصادية والصحية لتحقيق تعافي الاقتصاد، إن مجلس العمل الاقتصادي القومي في جلسته الإثنين الماضي، قد دقق الأمر في قطاع السياحة الماليزية، حيث إن 50% من السياح جاءوا من سنغافورة.وأضاف أن إغلاق الحدود بين البلدين قد أدى إلى وقف تدفق هؤلاء السياح إلى ولاية جوهور الماليزية للسياحة والتسوق، في حين منع عمالنا من الذهاب إلى العمل في سنغافورة.